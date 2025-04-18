Soirée ludothèque Médiathèque de Cirey-sur-Vezouze Cirey-sur-Vezouze

Soirée ludothèque

Médiathèque de Cirey-sur-Vezouze 4 Rue des Écoles Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 16:30:00

fin : 2025-11-14 18:30:00

2025-11-14 2025-12-12

Un vendredi par mois pour découvrir des jeux, partager un temps de qualité entre amis et en famille et explorer le vaste univers des jeux de sociétés ! Ces soirées restent entièrement libres et gratuites. Rendez-vous pour les enfants et les familles de 16h30 à 18h30 ; rendez-vous pour les ados et les adultes de 20h à 22h30.

Informations au 06 21 04 33 46Tout public

English :

One Friday a month to discover new games, share quality time with friends and family and explore the vast world of board games! These evenings are entirely free of charge. Events for children and families from 4:30pm to 6:30pm; events for teens and adults from 8pm to 10:30pm.

Information: 06 21 04 33 46

German :

Ein Freitag im Monat, um Spiele zu entdecken, eine Qualitätszeit mit Freunden und der Familie zu verbringen und die große Welt der Gesellschaftsspiele zu erkunden! Diese Abende bleiben völlig frei und kostenlos. Treffpunkt für Kinder und Familien von 16:30 bis 18:30 Uhr; Treffpunkt für Teenager und Erwachsene von 20:00 bis 22:30 Uhr.

Informationen unter 06 21 04 33 46

Italiano :

Un venerdì al mese per scoprire nuovi giochi, condividere tempo di qualità con amici e familiari ed esplorare il vasto mondo dei giochi da tavolo! Queste serate sono completamente gratuite. Per bambini e famiglie dalle 16.30 alle 18.30; per ragazzi e adulti dalle 20.00 alle 22.30.

Per maggiori informazioni, telefonare allo 06 21 04 33 46

Espanol :

Un viernes al mes para descubrir nuevos juegos, compartir momentos agradables con amigos y familiares y explorar el vasto mundo de los juegos de mesa Estas veladas son totalmente gratuitas. Para niños y familias, de 16.30 a 18.30 h.; para adolescentes y adultos, de 20.00 a 22.30 h.

Para más información, llame al 06 21 04 33 46

