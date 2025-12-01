Soirée luge sur les pistes de La Bresse Hohneck Domaine alpin de La Bresse-Hohneck La Bresse

Soirée luge sur les pistes de La Bresse Hohneck

Domaine alpin de La Bresse-Hohneck 88 route de Vologne La Bresse Vosges

Début : Jeudi Jeudi 2025-12-20 18:00:00

fin : 2026-01-04 21:45:00

2025-12-20 2026-02-07

Unique dans l’Est, les SOIRÉES LUGE à La Bresse Hohneck. L’après ski récréatif ! Dévalez la piste Bourvil en toute liberté sur votre luge. Profitez des pistes autrement sur 1600m de descente, accessible par le télésiège de Vologne Express, la piste Bourvil sera réservée EXCLUSIVEMENT à la luge de 18h à 21h45 ! A partir de 10 ans, bob plastique avec frein uniquement (location possible sur place ; réservation conseillée). Casque obligatoire. Payant. Forfait pour le télésiège à prendre directement sur place (pas de réservation à faire).Tout public

Domaine alpin de La Bresse-Hohneck 88 route de Vologne La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 4 79 84 37 15 station.labresse@labellemontagne.com

English :

Unique in Eastern France, the SLEDGE EVENINGS at La Bresse Hohneck. After-ski fun! Ride down the Bourvil piste in total freedom on your toboggan. Enjoy the slopes in a different way on 1600m of descent, accessible by the Vologne Express chairlift. The Bourvil slope will be reserved EXCLUSIVELY for sledging from 6pm to 9:45pm! Ages 10 and over, plastic bobsled with brake only (rental available on site; booking recommended). Helmet mandatory. Charges apply. Pass for chairlift available on site (no reservation required).

German :

Einzigartig im Osten sind die LUGE-ABENDE in La Bresse Hohneck. Die Freizeit nach dem Skifahren! Fahren Sie die Bourvil-Piste in aller Freiheit auf Ihrem Schlitten hinunter. Genießen Sie die Pisten auf einer 1600 m langen Abfahrt, die Sie mit dem Sessellift Vologne Express erreichen können. Die Bourvil-Piste ist von 18:00 bis 21:45 Uhr AUSSCHLIESSLICH für Schlitten reserviert! Ab 10 Jahren, nur Plastikbob mit Bremse (Verleih vor Ort möglich; Reservierung empfohlen). Es besteht eine Helmpflicht. Kostenpflichtig. Pauschale für den Sessellift direkt vor Ort zu nehmen (keine Reservierung erforderlich).

Italiano :

Unica nel suo genere nell’Est della Francia, la SERATA SLEDGE a La Bresse Hohneck. Divertimento dopo lo sci! Scendete con la slitta lungo la pista Bourvil in totale libertà. Godetevi le piste in modo diverso su una discesa di 1600 metri, accessibile con la seggiovia Vologne Express. La pista Bourvil sarà riservata ESCLUSIVAMENTE alle slitte dalle 18.00 alle 21.45! Per i bambini dai 10 anni in su, bob di plastica solo con freni (noleggio sul posto; si consiglia la prenotazione). Casco obbligatorio. A pagamento. Pass per la seggiovia disponibile in loco (non è necessario prenotare).

Espanol :

Único en su género en el Este de Francia, TARDES DE ESQUÍ en La Bresse Hohneck. Para después de esquiar Desciende en trineo por la pista Bourvil con total libertad. Disfrute de las pistas de una manera diferente en un descenso de 1.600 m, accesible por el telesilla Vologne Express. ¡La pista Bourvil estará reservada EXCLUSIVAMENTE para el trineo de 18:00 a 21:45! Para niños a partir de 10 años, sólo bobsleigh de plástico con frenos (alquiler disponible in situ; se recomienda reservar). Casco obligatorio. De pago. Forfait para el telesilla disponible in situ (no es necesario reservar).

