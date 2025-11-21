SOIRÉE LYRIQUE AVEC ÉLÉNA GLAZYRINA SOPRANO Laurens
SOIRÉE LYRIQUE AVEC ÉLÉNA GLAZYRINA SOPRANO
Laurens Hérault
Grands airs d’opéra, chants de Noël à 20h30 à la Maison du Peuple. Tarif 10€ adhérents 15€ non-adhérents. Réservation conseillée.
PERGOLESE LA SERVANTE MAITRESSE Stizzoso, mio stizzoso
WOLFGANG AMADEUS MOZART/ LES NOCES DE FIGARO Voi che sapete
GIACOMO PUCCINI/LA BOHEME Si mi chiamano Mimi
CHARLES GOUNOD FAUST Air de Iolanta
GIAN CARLO MENOTTI/ LE TELEPHONE Hello, Hello
ANDREW LLOYD WEBBER CATS Memories
GEORGES BIZET/ CARMEN Habanera
Réservation conseillée. .
Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 6 34 35 56 51
English :
Grand opera arias, Christmas carols at 8:30pm at the Maison du Peuple. Price: 10? members 15? non-members. Reservations recommended.
German :
Große Opernarien und Weihnachtslieder um 20:30 Uhr im Maison du Peuple. Preis: 10? Mitglieder 15? Nichtmitglieder. Reservierung empfohlen.
Italiano :
Arie di grande opera e canti natalizi alle 20.30 alla Maison du Peuple. Prezzo: 10? per i soci 15? per i non soci. Si consiglia la prenotazione.
Espanol :
Grandes arias de ópera y villancicos a las 20.30 h en la Maison du Peuple. Precio: 10? para socios 15? para no socios. Se recomienda reservar.
