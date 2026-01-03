SOIRÉE LYRIQUE AVEC ÉLÉNA GLAZYRINA SOPRANO Laurens
SOIRÉE LYRIQUE AVEC ÉLÉNA GLAZYRINA SOPRANO Laurens vendredi 16 janvier 2026.
SOIRÉE LYRIQUE AVEC ÉLÉNA GLAZYRINA SOPRANO
Laurens Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Grands airs d’opéra, chants de Noël à 20h30 à la Maison du Peuple.
Tarif 10€ adhérents 15€ non-adhérents.
Réservation conseillée.
Grands airs d’opéra, chants de Noël à 20h30 à la Maison du Peuple. Tarif 10€ adhérents 15€ non-adhérents.
PERGOLESE LA SERVANTE MAITRESSE Stizzoso, mio stizzoso
WOLFGANG AMADEUS MOZART/ LES NOCES DE FIGARO Voi che sapete
GIACOMO PUCCINI/LA BOHEME Si mi chiamano Mimi
CHARLES GOUNOD FAUST Air de Iolanta
GIAN CARLO MENOTTI/ LE TELEPHONE Hello, Hello
ANDREW LLOYD WEBBER CATS Memories
GEORGES BIZET/ CARMEN Habanera
Réservation conseillée. .
Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 6 34 35 56 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Grand opera arias, Christmas carols at 8:30pm at the Maison du Peuple. Price: 10? members 15? non-members. Reservations recommended.
L’événement SOIRÉE LYRIQUE AVEC ÉLÉNA GLAZYRINA SOPRANO Laurens a été mis à jour le 2025-12-18 par 34 OT AVANT-MONTS