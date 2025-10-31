Soirée Mad Hostel hôtel hanté  Le Paddock Amnéville Amnéville

Soirée Mad Hostel hôtel hanté  Le Paddock Amnéville Amnéville vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Mad Hostel hôtel hanté 

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

DJ Greg Ascori (21h)
Différents shows et animations.
Tatoueurs, maquilleurs, coiffeurs.Tout public
  .

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99  contact@lepaddock-amneville.com

English :

DJ: Greg Ascori (9pm)
Various shows and entertainment.
Tattoo artists, make-up artists, hairdressers.

German :

DJ: Greg Ascori (21 Uhr)
Verschiedene Shows und Animationen.
Tätowierer, Maskenbildner, Friseure.

Italiano :

DJ: Greg Ascori (ore 21.00)
Spettacoli e intrattenimenti vari.
Tatuatori, truccatori, parrucchieri.

Espanol :

DJ: Greg Ascori (21.00 h)
Espectáculos y animaciones diversas.
Artistas del tatuaje, maquilladores, peluqueros.

L’événement Soirée Mad Hostel hôtel hanté  Amnéville a été mis à jour le 2025-09-10 par DESTINATION AMNEVILLE