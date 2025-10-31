Soirée Mad Hostel hôtel hanté Le Paddock Amnéville Amnéville
Soirée Mad Hostel hôtel hanté Le Paddock Amnéville Amnéville vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Mad Hostel hôtel hanté
Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
DJ Greg Ascori (21h)
Différents shows et animations.
Tatoueurs, maquilleurs, coiffeurs.Tout public
.
Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
English :
DJ: Greg Ascori (9pm)
Various shows and entertainment.
Tattoo artists, make-up artists, hairdressers.
German :
DJ: Greg Ascori (21 Uhr)
Verschiedene Shows und Animationen.
Tätowierer, Maskenbildner, Friseure.
Italiano :
DJ: Greg Ascori (ore 21.00)
Spettacoli e intrattenimenti vari.
Tatuatori, truccatori, parrucchieri.
Espanol :
DJ: Greg Ascori (21.00 h)
Espectáculos y animaciones diversas.
Artistas del tatuaje, maquilladores, peluqueros.
L’événement Soirée Mad Hostel hôtel hanté Amnéville a été mis à jour le 2025-09-10 par DESTINATION AMNEVILLE