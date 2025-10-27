Soirée Madagascar au cinéma l’Arlequin à Nyons Cinéma Arlequin Nyons
Soirée Madagascar au cinéma l’Arlequin à Nyons
Cinéma Arlequin 28 place de la Libération Nyons Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
pour la soirée
Début : 2025-10-27 19:00:00
fin : 2025-10-27 23:30:00
2025-10-27
7 courts-métrages suivi d’un repas et du film Disco Afrika
Réservation par téléphone ou aux heures des séances avant le 26 octobre.
Cinéma Arlequin 28 place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 01 41 cine-arlequin@wanadoo.fr
English :
7 short films followed by a meal and the film Disco Afrika
Reservations by phone or at screening times before October 26.
German :
7 Kurzfilme gefolgt von einem Essen und dem Film Disco Afrika
Reservierung per Telefon oder zu den Sitzungszeiten bis zum 26. Oktober.
Italiano :
7 cortometraggi seguiti da un pasto e dal film Disco Afrika
Prenotazioni telefoniche o presso gli orari di proiezione entro il 26 ottobre.
Espanol :
7 cortometrajes seguidos de una comida y la película Disco Afrika
Reservas por teléfono o en el horario de proyección antes del 26 de octubre.
