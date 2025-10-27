Soirée Madagascar au cinéma l’Arlequin à Nyons Cinéma Arlequin Nyons

Soirée Madagascar au cinéma l’Arlequin à Nyons Cinéma Arlequin Nyons lundi 27 octobre 2025.

Soirée Madagascar au cinéma l’Arlequin à Nyons

Cinéma Arlequin 28 place de la Libération Nyons Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

pour la soirée

Début : 2025-10-27 19:00:00

fin : 2025-10-27 23:30:00

2025-10-27

7 courts-métrages suivi d’un repas et du film Disco Afrika

Réservation par téléphone ou aux heures des séances avant le 26 octobre.

Cinéma Arlequin 28 place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 01 41 cine-arlequin@wanadoo.fr

English :

7 short films followed by a meal and the film Disco Afrika

Reservations by phone or at screening times before October 26.

German :

7 Kurzfilme gefolgt von einem Essen und dem Film Disco Afrika

Reservierung per Telefon oder zu den Sitzungszeiten bis zum 26. Oktober.

Italiano :

7 cortometraggi seguiti da un pasto e dal film Disco Afrika

Prenotazioni telefoniche o presso gli orari di proiezione entro il 26 ottobre.

Espanol :

7 cortometrajes seguidos de una comida y la película Disco Afrika

Reservas por teléfono o en el horario de proyección antes del 26 de octubre.

