Soirée Magie Chalet Hôtel Le Prieuré Chamonix-Mont-Blanc
Chalet Hôtel Le Prieuré 149, allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date :
Début : 2026-02-09 17:30:00
fin : 2026-02-09 19:30:00
Date(s) :
2026-02-09
Un moment magique à vivre en famille !
Plongez dans deux spectacles de magie époustouflants de 45 minutes chacun, avec un entracte gourmand entre les deux.
Chalet Hôtel Le Prieuré 149, allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 20 72
English :
A magical moment to enjoy with the whole family!
Dive into two breathtaking 45-minute magic shows, with a delicious intermission between them.
