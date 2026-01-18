Soirée Magie Dîner spectacle

Salle des fêtes Saint-Laurent-la-Vallée Dordogne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

L’association ECLA vous invite à une soirée enchantée le samedi 7 février à 20h00 à la salle des fêtes de Saint Laurent la Vallée.

Au programme un dîner spectacle animé par le magicien Marc Weber ! De quoi en prendre plein les yeux et se régaler !

Places limitées. Réservations au 06 79 64 32 21

L’association ECLA vous invite à une soirée enchantée le samedi 7 février à 20h00 à la salle des fêtes de Saint Laurent la Vallée.

Au programme un dîner spectacle animé par le magicien Marc Weber ! De quoi en prendre plein les yeux et se régaler !

Places limitées. Réservations au 06 79 64 32 21 .

Salle des fêtes Saint-Laurent-la-Vallée 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 64 32 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Magie Dîner spectacle

The ECLA association invites you to an enchanted evening on Saturday February 7 at 8:00 pm at the Saint Laurent la Vallée village hall.

The program includes a dinner show hosted by magician Marc Weber! A feast for the eyes and the palate!

Limited seating. Reservations on 06 79 64 32 21

L’événement Soirée Magie Dîner spectacle Saint-Laurent-la-Vallée a été mis à jour le 2026-01-15 par Périgord Noir Vallée Dordogne