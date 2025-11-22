Soirée Magie Hypnose avec NicosMagician Préaux
Soirée Magie Hypnose avec NicosMagician
La clef des champs Préaux Seine-Maritime
Début : 2025-11-22 19:45:00
fin : 2025-11-22 23:00:00
2025-11-22
Le Comité des fêtes de Préaux vous invite ce 22 novembre au spectacle de magie et d’hypnose de NicosMagicien.
Venez participer à une expérience unique !
Présence d’une buvette sur place.
Réservation obligatoire. .
La clef des champs Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie +33 6 98 70 69 62 cdfdepreaux@gmail.com
