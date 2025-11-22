Soirée Magie Hypnose avec NicosMagician Préaux

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Magie Hypnose avec NicosMagician

La clef des champs Préaux Seine-Maritime

Le Comité des fêtes de Préaux vous invite ce 22 novembre au spectacle de magie et d’hypnose de NicosMagicien.

Venez participer à une expérience unique !

Présence d’une buvette sur place.

Réservation obligatoire.   .

La clef des champs Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie +33 6 98 70 69 62  cdfdepreaux@gmail.com

