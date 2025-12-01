Soirée magie mentalisme hypnose Salle de la Grenette Craponne-sur-Arzon

Soirée magie mentalisme hypnose

Salle de la Grenette Avenue de la Gare Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

3 Univers. 1 Spectacle.

Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable, où les frontières entre la réalité et l’illusion s’estompent, et où vos sens seront remis en question.

Organisé par les commerçants, avec 3nvoutements, à la Grenette.

Salle de la Grenette Avenue de la Gare Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes secretariatgil43@gmail.com

English :

3 Universes. 1 Show.

Get ready for an unforgettable experience, where the boundaries between reality and illusion blur, and your senses are challenged.

Organized by the merchants, with 3nvoutements, at La Grenette.

German :

3 Universen. 1 Spektakel.

Machen Sie sich bereit für ein unvergessliches Erlebnis, bei dem die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwimmen und Ihre Sinne in Frage gestellt werden.

Organisiert von den Händlern, mit 3nvoutements, in der Grenette.

Italiano :

3 Universi. 1 spettacolo.

Preparatevi a un’esperienza indimenticabile, in cui i confini tra realtà e illusione si confondono e i vostri sensi vengono messi alla prova.

Organizzato dai negozianti, con 3nvoutements, a La Grenette.

Espanol :

3 Universos. 1 espectáculo.

Prepárese para una experiencia inolvidable, donde las fronteras entre realidad e ilusión se difuminan y sus sentidos se ponen a prueba.

Organizado por los comerciantes, con 3nvoutements, en La Grenette.

L’événement Soirée magie mentalisme hypnose Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay