Soirée magie Ludothèque Merdrignac
Soirée magie Ludothèque Merdrignac mardi 2 décembre 2025.
Soirée magie
Ludothèque 16, rue Philippe Lemercier Merdrignac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 19:15:00
fin : 2025-12-02 22:00:00
Date(s) :
2025-12-02
Soirée magie est de retour. Réservez dès maintenant pour apprendre et tester des tours de magie que vous pourrez présenter pendant les repas de fin d’année.
À partir de 9 ans. .
Ludothèque 16, rue Philippe Lemercier Merdrignac 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 67 45 53
English :
L’événement Soirée magie Merdrignac a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme Bretagne Centre