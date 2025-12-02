Soirée magie Ludothèque Merdrignac

Soirée magie Ludothèque Merdrignac mardi 2 décembre 2025.

Soirée magie

Ludothèque 16, rue Philippe Lemercier Merdrignac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 19:15:00
fin : 2025-12-02 22:00:00

Date(s) :
2025-12-02

Soirée magie est de retour. Réservez dès maintenant pour apprendre et tester des tours de magie que vous pourrez présenter pendant les repas de fin d’année.
À partir de 9 ans.   .

Ludothèque 16, rue Philippe Lemercier Merdrignac 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 67 45 53 

English :

L’événement Soirée magie Merdrignac a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme Bretagne Centre