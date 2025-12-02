Soirée magie Ludothèque Merdrignac

Soirée magie

Début : 2025-12-02 19:15:00

fin : 2025-12-02 22:00:00

Soirée magie est de retour. Réservez dès maintenant pour apprendre et tester des tours de magie que vous pourrez présenter pendant les repas de fin d’année.

À partir de 9 ans. .

Ludothèque 16, rue Philippe Lemercier Merdrignac 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 67 45 53

