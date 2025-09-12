Soirée magie Le Kristen Pluméliau-Bieuzy

Le Kristen 20 Promenade des Estivants Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Avec l’illusionniste Imaj’in, venez passer une soirée dans un monde étrange entre rêves, et réalité !
21h Entrée 10€ adulte / 5€ enfant. Restauration sur place. Pizzas, paninis, planches apéritives.   .

Le Kristen 20 Promenade des Estivants Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 7 68 29 52 52 

