Soirée magie Le Kristen Pluméliau-Bieuzy
Soirée magie Le Kristen Pluméliau-Bieuzy vendredi 12 septembre 2025.
Soirée magie
Le Kristen 20 Promenade des Estivants Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 21:00:00
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12
Avec l’illusionniste Imaj’in, venez passer une soirée dans un monde étrange entre rêves, et réalité !
21h Entrée 10€ adulte / 5€ enfant. Restauration sur place. Pizzas, paninis, planches apéritives. .
Le Kristen 20 Promenade des Estivants Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 7 68 29 52 52
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée magie Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2025-09-02 par OT BAUD Communauté