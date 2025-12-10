Soirée magiet et burgers Ô Chemin de Ronde Rilhac-Lastours

Soirée magiet et burgers

Ô Chemin de Ronde 49 route des Chevaliers Rilhac-Lastours Haute-Vienne

Venez rencontrer Zébrus, conteur d’histoires magiques dans lesquels les enfants deviennent aussi magicien… Menu burger frites accompagné de pâtisseries.

Réservation avant le 11 décembre. .

