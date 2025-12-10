Soirée magiet et burgers Ô Chemin de Ronde Rilhac-Lastours
Soirée magiet et burgers
Ô Chemin de Ronde 49 route des Chevaliers Rilhac-Lastours Haute-Vienne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Venez rencontrer Zébrus, conteur d’histoires magiques dans lesquels les enfants deviennent aussi magicien… Menu burger frites accompagné de pâtisseries.
Réservation avant le 11 décembre. .
Ô Chemin de Ronde 49 route des Chevaliers Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 47 24 14
