Soirée magique à Payrignac Payrignac

Soirée magique à Payrignac
Salle socioculturelle Payrignac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-29 18:00:00
fin : 2025-11-29 02:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Cette soirée est concoctée par l’APE pour se retrouver tous et toutes, petits et grands. Entre amis, en famille, profitez de la Magie de Noël ! .
Salle socioculturelle Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 6 52 04 89 56
English :
This evening has been put together by the APE to bring everyone together, young and old alike
German :
Dieser Abend wird von der EV ausgeheckt, um uns alle, Groß und Klein, wieder zu treffen
Italiano :
Questa serata è stata organizzata dall’Associazione Genitori come occasione di incontro per tutti, giovani e meno giovani
Espanol :
Esta velada ha sido organizada por la Asociación de Padres de Alumnos como una oportunidad para que todos, jóvenes y mayores, se reúnan
