Soirée magique à Payrignac

Salle socioculturelle Payrignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29 02:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Cette soirée est concoctée par l’APE pour se retrouver tous et toutes, petits et grands

Cette soirée est concoctée par l’APE pour se retrouver tous et toutes, petits et grands. Entre amis, en famille, profitez de la Magie de Noël ! .

Salle socioculturelle Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 6 52 04 89 56

English :

This evening has been put together by the APE to bring everyone together, young and old alike

German :

Dieser Abend wird von der EV ausgeheckt, um uns alle, Groß und Klein, wieder zu treffen

Italiano :

Questa serata è stata organizzata dall’Associazione Genitori come occasione di incontro per tutti, giovani e meno giovani

Espanol :

Esta velada ha sido organizada por la Asociación de Padres de Alumnos como una oportunidad para que todos, jóvenes y mayores, se reúnan

L’événement Soirée magique à Payrignac Payrignac a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Gourdon