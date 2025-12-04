Soirée Magique avec Marco Niccolini Saint-Julien-les-Villas
Soirée Magique avec Marco Niccolini
Bouill’O de Troy Saint-Julien-les-Villas Aube
Début : 2025-12-13
Au programme
> Close-up d’exception
> Mentalisme étonnant
> Une atmosphère chaleureuse et enveloppante
> Un instant magique à savourer autour d’un délicieux repas
Que vous soyez en famille, entre amis ou en duo, préparez-vous à une soirée pleine d’émotions et d’émerveillement.
Réservation obligatoire, nombre de places limité.
Laissez-vous porter par la magie… .
Bouill’O de Troy Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 79 71 34 contact@bouillodetroy.fr
