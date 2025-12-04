Soirée Magique avec Marco Niccolini Saint-Julien-les-Villas

Soirée Magique avec Marco Niccolini

Bouill’O de Troy Saint-Julien-les-Villas Aube

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Au programme

> Close-up d’exception

> Mentalisme étonnant

> Une atmosphère chaleureuse et enveloppante

> Un instant magique à savourer autour d’un délicieux repas



Que vous soyez en famille, entre amis ou en duo, préparez-vous à une soirée pleine d’émotions et d’émerveillement.



Réservation obligatoire, nombre de places limité.



Laissez-vous porter par la magie… .

Bouill’O de Troy Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 79 71 34 contact@bouillodetroy.fr

