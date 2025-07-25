Soirée Magique Creil

Soirée Magique Creil vendredi 20 mars 2026.

Soirée Magique

Allée Nelson Creil Oise

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20 21:00:00

2026-03-20

Lévi­ta­tions impos­sibles, voyage irréel, jonglage, ombro­ma­nie et autres surpri­ses… Chaque numéro est une expé­rience à vivre, une aven­ture surna­tu­relle.

Spectacle | Théâtre d’objets, magie | 6 ans et +

Compa­gnie 14:20

Une soirée aux airs de Caba­ret qui n’a pas fini de nous surprendre. Lévi­ta­tions impos­sibles, voyage irréel, jonglage, ombro­ma­nie et autres surpri­ses… Chaque numéro est une expé­rience à vivre, une aven­ture surna­tu­relle. Entre machi­na­tion et fasci­na­tion, l’illu­sion est totale.

La magie nouvelle se présente à la fois comme un langage auto­nome et un point de rencontre entre toutes ces disci­plines artis­tiques, autre­ment dit un magni­fique terrain de jeu, de mystères et d’en­chan­te­ments.

La compa­gnie 14:20 et ses artistes invi­tés sont des faiseurs d’his­toires et de mirages, riva­li­sant d’adresse dans des numé­ros ponc­tués d’in­ter­ludes musi­caux joués en direct. Cette constel­la­tion de numé­ros fait la part belle à la poésie, au rire et à l’ima­gi­nai­re…

En partenariat avec le réseau Cirqu’Évolution 19 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show | Théâtre d’objets, magie | 6 ans et +

Company 14:20

Impossible levitations, unreal journeys, juggling, ombromania and other surprises? Each act is an experience to be lived, a supernatural adventure.

In partnership with the Cirqu’Évolution network

German :

Aufführung | Objekttheater, Zauberei | 6 Jahre und mehr

Unternehmen 14:20

Unmögliche Levitationen, unwirkliche Reisen, Jonglieren, Schattenspiel und andere Überraschungen? Jede Nummer ist ein Erlebnis, ein übernatürliches Abenteuer.

In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Cirqu’Évolution

Italiano :

Spettacolo | Teatro degli oggetti, magia | Dai 6 anni in su

Compagnia 14:20

Levitazioni impossibili, viaggi irreali, giocoleria, ombromania e altre sorprese? Ogni numero è un’esperienza da vivere, un’avventura soprannaturale.

In collaborazione con la rete Cirqu’Évolution

Espanol :

Espectáculo | Teatro de objetos, magia | A partir de 6 años

Compañía 14:20

Levitaciones imposibles, viajes irreales, malabares, ombromanía y otras sorpresas? Cada número es una experiencia por vivir, una aventura sobrenatural.

En colaboración con la red Cirqu’Évolution

L'événement Soirée Magique Creil a été mis à jour le 2025-07-25