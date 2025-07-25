Soirée Magique Creil
Soirée Magique Creil vendredi 20 mars 2026.
Soirée Magique
Allée Nelson Creil Oise
Tarif : 19 – 19 –
19
Tarif groupe (par pers.)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20 21:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Lévitations impossibles, voyage irréel, jonglage, ombromanie et autres surprises… Chaque numéro est une expérience à vivre, une aventure surnaturelle.
En partenariat avec le réseau Cirqu’Évolution
Spectacle | Théâtre d’objets, magie | 6 ans et +
Compagnie 14:20
Une soirée aux airs de Cabaret qui n’a pas fini de nous surprendre. Lévitations impossibles, voyage irréel, jonglage, ombromanie et autres surprises… Chaque numéro est une expérience à vivre, une aventure surnaturelle. Entre machination et fascination, l’illusion est totale.
La magie nouvelle se présente à la fois comme un langage autonome et un point de rencontre entre toutes ces disciplines artistiques, autrement dit un magnifique terrain de jeu, de mystères et d’enchantements.
La compagnie 14:20 et ses artistes invités sont des faiseurs d’histoires et de mirages, rivalisant d’adresse dans des numéros ponctués d’interludes musicaux joués en direct. Cette constellation de numéros fait la part belle à la poésie, au rire et à l’imaginaire…
En partenariat avec le réseau Cirqu’Évolution 19 .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Show | Théâtre d’objets, magie | 6 ans et +
Company 14:20
Impossible levitations, unreal journeys, juggling, ombromania and other surprises? Each act is an experience to be lived, a supernatural adventure.
In partnership with the Cirqu’Évolution network
German :
Aufführung | Objekttheater, Zauberei | 6 Jahre und mehr
Unternehmen 14:20
Unmögliche Levitationen, unwirkliche Reisen, Jonglieren, Schattenspiel und andere Überraschungen? Jede Nummer ist ein Erlebnis, ein übernatürliches Abenteuer.
In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Cirqu’Évolution
Italiano :
Spettacolo | Teatro degli oggetti, magia | Dai 6 anni in su
Compagnia 14:20
Levitazioni impossibili, viaggi irreali, giocoleria, ombromania e altre sorprese? Ogni numero è un’esperienza da vivere, un’avventura soprannaturale.
In collaborazione con la rete Cirqu’Évolution
Espanol :
Espectáculo | Teatro de objetos, magia | A partir de 6 años
Compañía 14:20
Levitaciones imposibles, viajes irreales, malabares, ombromanía y otras sorpresas? Cada número es una experiencia por vivir, una aventura sobrenatural.
En colaboración con la red Cirqu’Évolution
