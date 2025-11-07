Soirée magique Rétro Game Festival Tillé

3 Avenue Paul-Henri Spaak Tillé Oise

Gratuit

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Pour débuter en beauté votre RÉTRO GAME FESTIVAL, laissez vous emporter par une soirée musicale envoutante qui fera chanter petits et grands sur les grands airs de vos films d’animation préférés, interprétés par les chanteurs officiels, suivi d’un spectacle musical sur le thème de La Petite Sirène .

Un évènement à ne pas manquer ! 0 .

