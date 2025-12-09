Spectacle Soirée magique Saint-Marcel-lès-Valence
Spectacle Soirée magique Saint-Marcel-lès-Valence mardi 9 décembre 2025.
Spectacle Soirée magique
Espace culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-09 18:30:00
fin : 2025-12-10 19:30:00
Date(s) :
2025-12-09 2025-12-10
La magie nouvelle fait son entrée dans la saison du Train Théâtre.
Avec la cie 14:20, la magie se fait art. Bienvenue à une soirée magique et renversante à Saint‑Marcel‑lès‑Valence !
.
Espace culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr
English :
New magic enters the Train Théâtre season.
With the 14:20 company, magic becomes art. Welcome to a magical and « stunning » evening in Saint?Marcel?lès?Valence!
German :
Die neue Magie hält Einzug in die Saison des Train Théâtre.
Mit der Cie 14:20 wird die Magie zur Kunst. Willkommen zu einem magischen und « umwerfenden » Abend in Saint?Marcel?lès?Valence!
Italiano :
Una nuova magia debutta nella stagione di Train Théâtre.
Con la compagnia 14:20 la magia diventa arte. Benvenuti a una serata magica a Saint Marcel lès Valence!
Espanol :
La nueva magia debuta en la temporada de Train Théâtre.
Con la compañía 14:20, la magia se convierte en arte. ¡Bienvenido a una velada mágica en Saint-Marcel-lès-Valence!
L’événement Spectacle Soirée magique Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-06-23 par Valence Romans Tourisme