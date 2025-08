Soirée, Magnilais Forever Rue de la Chapelle Les Magnils-Reigniers

Rue de la Chapelle Espace de vie locale Les Magnils-Reigniers Vendée

Début : 2025-09-06 19:00:00

2025-09-06

La commune de Magnils-Reigniers vous invite à célébrer la rentrée en beauté avec la 4e édition de Magnilais Forever, une soirée festive, gratuite et tout public. Musique, cirque, magie, rires et bonne humeur seront au rendez-vous le samedi 6 septembre à Beugné l’Abbé. Une programmation riche pour un

Magnilais Forever, c’est le rendez-vous convivial de la rentrée à Magnils-Reigniers. Pour sa 4e édition, la soirée promet une ambiance chaleureuse et festive avec des animations variées accessibles à tous.

Dès 19h, le public pourra découvrir les tours bluffants de HERMANN Magic Show, un duo de magiciens spécialistes du close-up qui interviendront durant l’apéritif.

Côté musique, la soirée se poursuit avec Monsieur PYL, un artiste folk à la voix douce et poétique, suivi par Tricot Combo, un trio plein d’humour et d’énergie qui propose des chansons burlesques et décalées.

Tout au long de la soirée, petits et grands pourront s’initier aux arts du cirque grâce à Antoine Cirque pour Vous, présent en animation libre et participative.

La fête ne serait pas complète sans un espace restauration et une buvette, assurés par les associations locales et le bar The Speakeasy, pour profiter pleinement de cette soirée sous les lampions. .

Rue de la Chapelle Espace de vie locale Les Magnils-Reigniers 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 60 74 47 dju.remaud@gmail.com

