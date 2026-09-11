Informations pratiques

Lévignac-de-Guyenne

Soirée Magret, par l’association « Le sourire de Anne » au profit de la lutte contre le cancer

Salle des fêtes Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Au profit de la lutte contre le cancer.

Au menu : apéritif et amuse-bouche, magret, frites maison, salade, fromage, flan pâtissier, café et vin compris.

Pensez à apporter vos couverts.

Bourriche

Réservation avant le 28 septembre. Places limitées.

Venez nombreux partager ce moment chaleureux et soute

Au profit de la lutte contre le cancer.

Au menu : apéritif et amuse-bouche, magret, frites maison, salade, fromage, flan pâtissier, café et vin compris.

Pensez à apporter vos couverts.

Bourriche

Réservation avant le 28 septembre. Places limitées.

Venez nombreux partager ce moment chaleureux et soutenir la lutte contre le cancer. .

Salle des fêtes Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 95 64 67

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English : Soirée Magret, par l’association « Le sourire de Anne » au profit de la lutte contre le cancer

To support the fight against cancer.

On the menu: aperitif and appetizers, duck breast, homemade fries, salad, cheese, flan, coffee, and wine included.

Please remember to bring your own cutlery.

Bourriche

Reservations required by September 28. Limited seating.

We hope to see many of you there to share this warm and heartfelt moment.

L’événement Soirée Magret, par l’association « Le sourire de Anne » au profit de la lutte contre le cancer Lévignac-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-09-11 par OT du Pays de Duras – CDT47