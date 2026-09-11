Soirée Magret, par l’association « Le sourire de Anne » au profit de la lutte contre le cancer Lévignac-de-Guyenne
samedi 3 octobre 2026 · Lévignac-de-Guyenne
Informations pratiques
Lévignac-de-Guyenne
Soirée Magret, par l’association « Le sourire de Anne » au profit de la lutte contre le cancer
Salle des fêtes Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Au profit de la lutte contre le cancer.
Au menu : apéritif et amuse-bouche, magret, frites maison, salade, fromage, flan pâtissier, café et vin compris.
Pensez à apporter vos couverts.
Bourriche
Réservation avant le 28 septembre. Places limitées.
Venez nombreux partager ce moment chaleureux et soute
Au profit de la lutte contre le cancer.
Au menu : apéritif et amuse-bouche, magret, frites maison, salade, fromage, flan pâtissier, café et vin compris.
Pensez à apporter vos couverts.
Bourriche
Réservation avant le 28 septembre. Places limitées.
Venez nombreux partager ce moment chaleureux et soutenir la lutte contre le cancer. .
Salle des fêtes Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 95 64 67
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English : Soirée Magret, par l’association « Le sourire de Anne » au profit de la lutte contre le cancer
To support the fight against cancer.
On the menu: aperitif and appetizers, duck breast, homemade fries, salad, cheese, flan, coffee, and wine included.
Please remember to bring your own cutlery.
Bourriche
Reservations required by September 28. Limited seating.
We hope to see many of you there to share this warm and heartfelt moment.
L’événement Soirée Magret, par l’association « Le sourire de Anne » au profit de la lutte contre le cancer Lévignac-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-09-11 par OT du Pays de Duras – CDT47
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