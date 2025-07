Soirée Magrets/frites Montignac-Lascaux

Soirée Magrets/frites Montignac-Lascaux dimanche 27 juillet 2025.

Soirée Magrets/frites

Place Tourny Montignac-Lascaux Dordogne

L’espérance sportive Montignacoise Rugby vous attend nombreux pour une soirée Magrets frites sur la place Tourny. Buvette sur place. Ambiance conviviale garantie !

Au menu Magret frites, cabecou et glace

Place Tourny Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 33 17 54

English : Soirée Magrets/frites

L’espérance sportive Montignacoise Rugby is looking forward to welcoming you for an evening of Magrets frites on the Place Tourny. Refreshment bar on site. Friendly atmosphere guaranteed!

Menu: Magret frites, cabecou and ice cream

German : Soirée Magrets/frites

Die Espérance sportive Montignacoise Rugby erwartet Sie zahlreich zu einem Abend mit Magrets frites auf dem Tourny-Platz. Erfrischungsgetränke vor Ort. Gesellige Atmosphäre garantiert!

Auf der Speisekarte: Magret frites, Cabecou und Eis

Italiano :

L’espérance sportive Montignacoise Rugby vi aspetta per una serata di Magrets frites in Place Tourny. Bar di ristoro in loco. Atmosfera amichevole garantita!

Il menu: frittelle di magret, cabecou e gelato

Espanol : Soirée Magrets/frites

L’espérance sportive Montignacoise Rugby le espera para una velada de Magrets frites en la Place Tourny. Bar de refrescos in situ. Ambiente agradable garantizado

En el menú: Magret frites, cabecou y helado

