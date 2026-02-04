Soirée malgache Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer

Soirée malgache

Espace Nelson Mandela Avenue de la liberté 8 mai 1945 Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Dîner dansant, DJ, tombola et convivialité sont au programme de cette soirée caritative au profit d’une école et d’un dispensaire à Madagascar organisée par l’association France Ankiabe.

Menu

Punch

Rougail saucisses ou colombo de poulet ou assiette anglaise

Assiette de fromages

Salade de fruits

Café

Tombola sur place à 2€ le ticket. Un billet aller-retour Paris Antananarivo et divers lots sont à gagner.

Vente d’artisanat à partir de 15h.

Réservations possibles jusqu’au 12 mars. .

Espace Nelson Mandela Avenue de la liberté 8 mai 1945 Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 10 15 82 10 corinne.leroy-provost@orange.fr

English : Soirée malgache

Dinner dance, DJ, tombola and lots of fun are on the programme for this charity evening in aid of a school and dispensary in Madagascar, organised by the France Ankiabe association.

