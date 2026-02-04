Soirée malgache Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer
Espace Nelson Mandela Avenue de la liberté 8 mai 1945 Dives-sur-Mer Calvados
Début : 2026-03-21 19:30:00
Dîner dansant, DJ, tombola et convivialité sont au programme de cette soirée caritative au profit d’une école et d’un dispensaire à Madagascar organisée par l’association France Ankiabe.
Menu
Punch
Rougail saucisses ou colombo de poulet ou assiette anglaise
Assiette de fromages
Salade de fruits
Café
Tombola sur place à 2€ le ticket. Un billet aller-retour Paris Antananarivo et divers lots sont à gagner.
Vente d’artisanat à partir de 15h.
Réservations possibles jusqu’au 12 mars. .
English : Soirée malgache
Dinner dance, DJ, tombola and lots of fun are on the programme for this charity evening in aid of a school and dispensary in Madagascar, organised by the France Ankiabe association.
