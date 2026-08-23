Soirée Maman Sort Ce Soir Val-d’Arguenon
vendredi 25 septembre 2026 · Pluduno
Informations pratiques
Val-d’Arguenon
Soirée Maman Sort Ce Soir
Omnia Club Pluduno Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 00:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Soirée blanche 100 % femmes
Ouverte aux mamans, mais pas seulement, cette soirée permet aux participantes de profiter d’un moment convivial et festif, tout en favorisant les échanges et les nouvelles rencontres entre femmes. .
Omnia Club Val-d’Arguenon 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 08 58
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English :
L’événement Soirée Maman Sort Ce Soir Val-d’Arguenon a été mis à jour le 2026-08-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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