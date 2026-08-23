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AGENDA · Pluduno

Soirée Maman Sort Ce Soir Val-d’Arguenon

vendredi 25 septembre 2026 · Pluduno

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Omnia Club
Ville
22130 Pluduno
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Val-d’Arguenon

Soirée Maman Sort Ce Soir

Omnia Club Pluduno Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 00:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Soirée blanche 100 % femmes
Ouverte aux mamans, mais pas seulement, cette soirée permet aux participantes de profiter d’un moment convivial et festif, tout en favorisant les échanges et les nouvelles rencontres entre femmes.   .

Omnia Club Val-d’Arguenon 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 08 58 

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English :

L’événement Soirée Maman Sort Ce Soir Val-d’Arguenon a été mis à jour le 2026-08-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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