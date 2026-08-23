Informations pratiques

Val-d’Arguenon

Soirée Maman Sort Ce Soir

Omnia Club Pluduno Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25 00:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Soirée blanche 100 % femmes

Ouverte aux mamans, mais pas seulement, cette soirée permet aux participantes de profiter d’un moment convivial et festif, tout en favorisant les échanges et les nouvelles rencontres entre femmes. .

Omnia Club Val-d’Arguenon 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 08 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Maman Sort Ce Soir Val-d’Arguenon a été mis à jour le 2026-08-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme