Vauville

Soirée Maman sort ce soir

Le Gotha Vauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Maman sort ce soir est un concept de soirées 100 % féminines, créées pour les femmes (et mamans) qui jonglent entre travail, famille et quotidien chargé, mais qui ont envie de souffler, danser, se reconnecter à elles… sans culpabilité.

Maman sort ce soir est un concept de soirées 100 % féminines, créées pour les femmes (et mamans) qui jonglent entre travail, famille et quotidien chargé, mais qui ont envie de souffler, danser, se reconnecter à elles… sans culpabilité. .

Le Gotha Vauville 14800 Calvados Normandie +33 7 57 57 06 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Maman sort ce soir

Maman sort ce soir is a 100% women’s party concept, created for women (and mums) who are juggling work, family and a busy day, but who want to take a breather, dance and reconnect with themselves… guilt-free.

L’événement Soirée Maman sort ce soir Vauville a été mis à jour le 2026-05-24 par OT SPL Deauville