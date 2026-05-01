Soirée Maman sort ce soir Vauville
Soirée Maman sort ce soir Vauville vendredi 29 mai 2026.
Vauville
Soirée Maman sort ce soir
Le Gotha Vauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Maman sort ce soir est un concept de soirées 100 % féminines, créées pour les femmes (et mamans) qui jonglent entre travail, famille et quotidien chargé, mais qui ont envie de souffler, danser, se reconnecter à elles… sans culpabilité.
Maman sort ce soir est un concept de soirées 100 % féminines, créées pour les femmes (et mamans) qui jonglent entre travail, famille et quotidien chargé, mais qui ont envie de souffler, danser, se reconnecter à elles… sans culpabilité. .
Le Gotha Vauville 14800 Calvados Normandie +33 7 57 57 06 08
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English : Soirée Maman sort ce soir
Maman sort ce soir is a 100% women’s party concept, created for women (and mums) who are juggling work, family and a busy day, but who want to take a breather, dance and reconnect with themselves… guilt-free.
L’événement Soirée Maman sort ce soir Vauville a été mis à jour le 2026-05-24 par OT SPL Deauville