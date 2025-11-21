Soirée Mandala Élovenergie Marans
Soirée Mandala Élovenergie Marans vendredi 21 novembre 2025.
Soirée Mandala
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-12-12
2025-11-21 2025-12-12
Venez participer à une soirée conviviale, en créant un cadre apaisant en Mandala.
Élovenergie 1 quai Georges Clémenceau Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 25 73 61
English :
Join us for a convivial evening, creating a soothing Mandala setting.
German :
Nehmen Sie an einem geselligen Abend teil, indem Sie einen beruhigenden Rahmen aus Mandala schaffen.
Italiano :
Venite a partecipare a una serata conviviale, creando un rilassante ambiente Mandala.
Espanol :
Venga y participe en una velada de convivencia, creando un relajante entorno de mandala.
L’événement Soirée Mandala Marans a été mis à jour le 2025-09-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin