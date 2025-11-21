Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Mandala Élovenergie Marans

Soirée Mandala Élovenergie Marans vendredi 21 novembre 2025.

Soirée Mandala

Élovenergie 1 quai Georges Clémenceau Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-12-12

Date(s) :
2025-11-21 2025-12-12

Venez participer à une soirée conviviale, en créant un cadre apaisant en Mandala.
  .

Élovenergie 1 quai Georges Clémenceau Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 25 73 61 

English :

Join us for a convivial evening, creating a soothing Mandala setting.

German :

Nehmen Sie an einem geselligen Abend teil, indem Sie einen beruhigenden Rahmen aus Mandala schaffen.

Italiano :

Venite a partecipare a una serata conviviale, creando un rilassante ambiente Mandala.

Espanol :

Venga y participe en una velada de convivencia, creando un relajante entorno de mandala.

L’événement Soirée Mandala Marans a été mis à jour le 2025-09-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin