Soirée maoche tarot Premières lodges Laussonne

Soirée maoche tarot

Premières lodges Gare des Badioux Laussonne Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarot + repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Soirée repas et tarot aux Premières Lodges (gare des Badioux)

.

Premières lodges Gare des Badioux Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 13 29 46

English :

Evening meal and tarot at the Premières Lodges (Badioux station)

German :

Abend mit Essen und Tarock in den Premières Lodges (Bahnhof Badioux)

Italiano :

Cena e tarocco alle Logge Premières (stazione di Badioux)

Espanol :

Cena y tarot en las Premières Lodges (estación de Badioux)

L’événement Soirée maoche tarot Laussonne a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal