Soirée maoche tarot Premières lodges Laussonne
Soirée maoche tarot Premières lodges Laussonne samedi 22 novembre 2025.
Soirée maoche tarot
Premières lodges Gare des Badioux Laussonne Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarot + repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Soirée repas et tarot aux Premières Lodges (gare des Badioux)
Premières lodges Gare des Badioux Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 13 29 46
English :
Evening meal and tarot at the Premières Lodges (Badioux station)
German :
Abend mit Essen und Tarock in den Premières Lodges (Bahnhof Badioux)
Italiano :
Cena e tarocco alle Logge Premières (stazione di Badioux)
Espanol :
Cena y tarot en las Premières Lodges (estación de Badioux)
