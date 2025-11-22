Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée maoche tarot Premières lodges Laussonne samedi 22 novembre 2025.

Premières lodges Gare des Badioux Laussonne Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarot + repas

Début : 2025-11-22 19:00:00
2025-11-22

Soirée repas et tarot aux Premières Lodges (gare des Badioux)
Premières lodges Gare des Badioux Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 13 29 46 

English :

Evening meal and tarot at the Premières Lodges (Badioux station)

German :

Abend mit Essen und Tarock in den Premières Lodges (Bahnhof Badioux)

Italiano :

Cena e tarocco alle Logge Premières (stazione di Badioux)

Espanol :

Cena y tarot en las Premières Lodges (estación de Badioux)

