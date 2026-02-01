Soirée Mardi Gras Gisors

Soirée Mardi Gras

4 Rue Denis Papin Gisors Eure

Début : 2026-02-21 19:30:00

fin : 2026-02-21 23:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Les enfants, ainsi que les parents qui le souhaitent, peuvent venir déguisés afin de profiter d’un moment festif dans une ambiance conviviale et colorée.

Confettis et musique seront de la partie. .

4 Rue Denis Papin Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 32 73 90 64 mouvkids27@gmail.com

