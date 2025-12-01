Soirée Mario Kart Saumur
Soirée Mario Kart Saumur vendredi 19 décembre 2025.
Soirée Mario Kart
Rue Célestin Port Saumur Maine-et-Loire
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19 21:30:00
2025-12-19
Pour la seconde année, la médiathèque de Saumur organise un défi autour du jeu Mario Kart.
Frayez-vous un chemin jusqu’à la victoire à grand renfort de carapaces de tortue, de peaux de bananes et autres objets insolites à lancer sur vos adversaires.
Plusieurs arrêts aux stands permettront aux pilotes de se ravitailler en nourriture entre deux courses.
Vendredi 19 décembre 2025 de 19h à 21h30. .
Rue Célestin Port Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12
For the second year running, Saumur’s mediatheque is organizing a Mario Kart challenge.
Im zweiten Jahr organisiert die Mediathek in Saumur eine Herausforderung rund um das Spiel Mario Kart.
Per il secondo anno consecutivo, la biblioteca multimediale di Saumur organizza una sfida a Mario Kart.
Por segundo año consecutivo, la mediateca de Saumur organiza un desafío Mario Kart.
