Soirée Mario Kart

Rue Célestin Port Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19 21:30:00

Date(s) :

2025-12-19

Pour la seconde année, la médiathèque de Saumur organise un défi autour du jeu Mario Kart.

Frayez-vous un chemin jusqu’à la victoire à grand renfort de carapaces de tortue, de peaux de bananes et autres objets insolites à lancer sur vos adversaires.

Plusieurs arrêts aux stands permettront aux pilotes de se ravitailler en nourriture entre deux courses.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 19 décembre 2025 de 19h à 21h30. .

Rue Célestin Port Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12

English :

For the second year running, Saumur’s mediatheque is organizing a Mario Kart challenge.

German :

Im zweiten Jahr organisiert die Mediathek in Saumur eine Herausforderung rund um das Spiel Mario Kart.

Italiano :

Per il secondo anno consecutivo, la biblioteca multimediale di Saumur organizza una sfida a Mario Kart.

Espanol :

Por segundo año consecutivo, la mediateca de Saumur organiza un desafío Mario Kart.

L’événement Soirée Mario Kart Saumur a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME