SOIRÉE MAS OLIVIER EXPÉRIENCE Faugères 17 juillet 2025 07:00

Hérault

SOIRÉE MAS OLIVIER EXPÉRIENCE Route de Bédarieux 34600 FAUGERES Faugères Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Vivez la Soirée Mas Olivier Expérience à partir de 20h au Caveau Vilavigne Faugères vins AOP Faugères, cocktails au vin, restauration sur place bar à huîtres, brasero par La Casa des Castel, douceurs sucrées de La Chichinette et musique live avec Soul & Pepper. Ambiance conviviale garantie !

Réservation conseillée !

Route de Bédarieux 34600 FAUGERES

Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 35 39 faugeres@vilavigne.fr

English :

Experience the Mas Olivier Soirée from 8pm at Caveau Vilavigne Faugères: AOP Faugères wines, wine cocktails, on-site catering: oyster bar, brazier by La Casa des Castel, sweet treats by La Chichinette and live music by Soul & Pepper. Friendly atmosphere guaranteed!

Reservations recommended!

German :

Erleben Sie die Soirée Mas Olivier Expérience ab 20 Uhr im Caveau Vilavigne Faugères: Weine mit AOP Faugères, Weincocktails, Essen vor Ort: Austernbar, Brasero von La Casa des Castel, süße Leckereien von La Chichinette und Live-Musik mit Soul & Pepper. Gesellige Atmosphäre garantiert!

Reservierung empfohlen!

Italiano :

Godetevi la serata Mas Olivier Experience a partire dalle 20:00 presso il Caveau Vilavigne Faugères: vini AOP Faugères, cocktail a base di vino, ristorazione in loco: oyster bar, braciere di La Casa des Castel, dolciumi di La Chichinette e musica dal vivo di Soul & Pepper. Atmosfera amichevole garantita!

Si raccomanda la prenotazione!

Espanol :

Disfrute de la velada Mas Olivier Experience a partir de las 20:00 h en el Caveau Vilavigne Faugères: vinos AOP Faugères, cócteles a base de vino, restauración in situ: bar de ostras, brasero de La Casa des Castel, dulces de La Chichinette y música en directo de Soul & Pepper. Ambiente agradable garantizado

Se recomienda reservar

