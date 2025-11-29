Soirée mascaret Libourne

Soirée mascaret

122 Avenue du Port du Roy Libourne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-04-03 2026-06-05 2026-06-06 2026-07-04 2026-07-31 2026-08-01 2026-09-04

L’idée des Soirées Mascaret est de se poser en couple, en famille ou entre amis et partager un bon moment devant la rivière

En mode afterwork Mascaret et Open Stage le vendredi de 18h à 23h30 food truck spécialisé tapas et vins de la propriété en rosé, blanc et rouge et playlist en fond sonore. À partir de 21h c’est Open Stage pour les musiciens qui veulent s’essayer à jouer devant du public, vous pouvez tester vos plus beaux morceaux, on vous ouvre la scène!

En mode soirée mascaret et concert le samedi de 18h00 à 23h30 food truck spécialisé tapas, salé et sucré et vins de la propriété en rosé, blanc et rouge, un à deux groupes de musique, variant les styles jazz, blues, pop rock et banda, Un initiation danse sera également proposée entre deux concerts.

Les programmes des concerts sont communiqués via les réseaux sociaux. .

122 Avenue du Port du Roy Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 39 19 30 pierredebacque@icloud.com

