Soirée masquée au At Home café Place du Tribunal Ploërmel

Place du Tribunal At Home Café Ploërmel Morbihan

Envie de finir l’année en beauté, dans une ambiance chic, gourmande et pleine de mystère ? Alors rendez-vous le 31 décembre pour une soirée masquée élégante et festive au At Home Café. La cuisine est 100% fait maison, l’accord mets et vins permet de sublimer chaque bouchée et si vous êtes végétariens un menu spécial vous sera concocté.

La seule règle pour cette soirée est de venir masqué.

Plumes, élégance et gourmandise seront au rendez-vous pour accueillir 2026 comme il se doit.

Places limitées, ambiance exclusive… ne tardez pas à réserver ! .

