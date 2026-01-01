SOIRÉE MATCH MULTIPLEX Montpellier

SOIRÉE MATCH MULTIPLEX

Soirée foot multiplex entre amis

Formule pizzas à volonté 22 € (hors boissons)

Ambiance chaleureuse et festive garantie

Sur réservation .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Multiplex soccer evening with friends

All-you-can-eat pizza ? 22 ? (excluding drinks)

Warm, festive atmosphere guaranteed

