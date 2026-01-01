SOIRÉE MATCH MULTIPLEX Montpellier
SOIRÉE MATCH MULTIPLEX Montpellier mercredi 28 janvier 2026.
SOIRÉE MATCH MULTIPLEX
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
Soirée foot multiplex entre amis
Formule pizzas à volonté 22 € (hors boissons)
Ambiance chaleureuse et festive garantie
Soirée foot multiplex entre amis
Formule pizzas à volonté 22 € (hors boissons)
Ambiance chaleureuse et festive garantie
Sur réservation .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Multiplex soccer evening with friends
All-you-can-eat pizza ? 22 ? (excluding drinks)
Warm, festive atmosphere guaranteed
L’événement SOIRÉE MATCH MULTIPLEX Montpellier a été mis à jour le 2025-12-29 par 34 OT MONTPELLIER