Soirée Match Rugby France Australie + Karaoké Salle des fêtes de Cabanac Cabanac-et-Villagrains

Salle des fêtes de Cabanac Place Général Doyen Cabanac-et-Villagrains Gironde
Début : 2025-11-22 21:00:00
Venez assister à la retransmission du match France Australie en direct sur écran géant ! suivi d’une soirée karaoké -)
Buvette et restauration sur place.
Nous recherchons aussi des bénévoles pour la soirée, n’oubliez de vous inscrire lors de votre réservation. .
Salle des fêtes de Cabanac Place Général Doyen Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 98 03 78 dugraindanslacabance@outlook.fr
