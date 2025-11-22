Soirée Match Rugby France Australie + Karaoké Salle des fêtes de Cabanac Cabanac-et-Villagrains

Soirée Match Rugby France Australie + Karaoké

Salle des fêtes de Cabanac Place Général Doyen Cabanac-et-Villagrains Gironde

Début : 2025-11-22 21:00:00

Venez assister à la retransmission du match France Australie en direct sur écran géant ! suivi d’une soirée karaoké -)

Buvette et restauration sur place.

Nous recherchons aussi des bénévoles pour la soirée, n’oubliez de vous inscrire lors de votre réservation. .

Salle des fêtes de Cabanac Place Général Doyen Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 98 03 78 dugraindanslacabance@outlook.fr

