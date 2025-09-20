SOIRÉE MAURICIENNE Mons

SOIRÉE MAURICIENNE Mons samedi 20 septembre 2025.

Mons Hérault

Tarif : 18€

Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20

2025-09-20

Soirée Mauricienne
Soirée autour d’un buffet et tapas mauricien à 18€. Sur réservation.
Pot d’accueil à 18h30.   .

Mons 34390 Hérault Occitanie +33 6 42 16 28 63 

English :

Mauritian Evening

German :

Maurischer Abend

Italiano :

Serata mauriziana

Espanol :

Noche mauriciana

