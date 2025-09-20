SOIRÉE MAURICIENNE Mons
SOIRÉE MAURICIENNE Mons samedi 20 septembre 2025.
SOIRÉE MAURICIENNE
Mons Hérault
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Soirée Mauricienne
Soirée autour d’un buffet et tapas mauricien à 18€. Sur réservation.
Pot d’accueil à 18h30. .
Mons 34390 Hérault Occitanie +33 6 42 16 28 63
English :
Mauritian Evening
German :
Maurischer Abend
Italiano :
Serata mauriziana
Espanol :
Noche mauriciana
