Soirée Mauritanie Cinéma Vox Luzy
Soirée Mauritanie Cinéma Vox Luzy mardi 2 décembre 2025.
Soirée Mauritanie
Cinéma Vox 9, rue des Remparts Luzy Nièvre
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 18:00:00
fin : 2025-12-02 22:30:00
Date(s) :
2025-12-02
Le collectif LH et l’association Sceni Qua Non vous proposent une soirée consacrée à la Mauritanie.
A 18h, projection au cinéma Vox du documentaire Le fleuve n’est pas une frontière d’Alassane Diago, consacré au conflit sénégalo-mauritanien qui opposa les deux pays frontaliers entre 1989 et 1991 le long du fleuve Sénégal (tarif cinéma)
A 20h30, à la salle des fêtes, aura lieu une présentation géopolitique du pays avec Néné Sow et Harouna Camara puis dîner mauritanien préparé par Néné et Harouna (avec l’aide de quelques amis) (sur réservation). .
Cinéma Vox 9, rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté luzyhospitalite@gmail.com
English : Soirée Mauritanie
German : Soirée Mauritanie
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Mauritanie Luzy a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Rives du Morvan