Soirée Mauritanie Cinéma Vox Luzy

Soirée Mauritanie

Cinéma Vox 9, rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 18:00:00

fin : 2025-12-02 22:30:00

Date(s) :

2025-12-02

Le collectif LH et l’association Sceni Qua Non vous proposent une soirée consacrée à la Mauritanie.

A 18h, projection au cinéma Vox du documentaire Le fleuve n’est pas une frontière d’Alassane Diago, consacré au conflit sénégalo-mauritanien qui opposa les deux pays frontaliers entre 1989 et 1991 le long du fleuve Sénégal (tarif cinéma)

A 20h30, à la salle des fêtes, aura lieu une présentation géopolitique du pays avec Néné Sow et Harouna Camara puis dîner mauritanien préparé par Néné et Harouna (avec l’aide de quelques amis) (sur réservation). .

Cinéma Vox 9, rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté luzyhospitalite@gmail.com

English : Soirée Mauritanie

German : Soirée Mauritanie

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Mauritanie Luzy a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Rives du Morvan