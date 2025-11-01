Soirée MAX LINDER Hommage pour les 100 ans de sa mort (1 novembre 1925) Théâtre du Pont Tournant Bordeaux

Soirée MAX LINDER Hommage pour les 100 ans de sa mort (1 novembre 1925) Théâtre du Pont Tournant Bordeaux samedi 1 novembre 2025.

Hommage pour les 100 ans de sa mort (1 novembre 1925) 1 et 2 novembre Théâtre du Pont Tournant Gironde

Tarif plein : 15€

Tarif Voisins : 14€ (justificatif de domicile 33300)

Tarif Adhérents : 13€ ( Adhérents aux Amis du Pont Tournant )

Tarif Réduit : 10€ ( -18 ans / Étudiants / Demandeur d’emploi / Carte d’invalidité )

Durée : 2h45

Début : 2025-11-01T20:30:00 – 2025-11-01T23:00:00

Fin : 2025-11-02T16:00:00 – 2025-11-02T18:30:00

Projection de « L’HOMME AU CHAPEAU DE SOIE » de Maud LINDER (1985) Un documentaire sur le pionnier du Cinéma Français, originaire de Saint-Loubes, narré par sa fille, avec de nombreux extraits de ses films.

Projection du « ROi DU CIRQUE » ( Dernier film de Max Linder 1924 )

L’HOMME AU CHAPEAU DE SOIE :

Au fil de l’œuvre de son père, en s’appuyant sur de nombreuses séquences retrouvées et des archives rares, Maud Linder retrace la vie de l’Homme au chapeau de soie.

« Maud a recherché à travers le monde de courtes bandes, des extraits de films perdus, jetés, volés ou oubliés dans des boîtes, pour reconstituer contre vents et marées la quasi-totalité des œuvres de Max. ﻿En outre, elle a réalisé une biofilmographie de son père : L’homme au chapeau de soie, afin de partager avec le public l’amour de cet amuseur pour son métier. Ce document d’une extrême émotion me fait découvrir l’homme qu’elle-même ne connut jamais autrement que par l’image.»

Pierre Etaix

« LE ROI DU CIRQUE » (« Max, der Zirkuskönig » film franco-autrichien de Max Linder de 1924.)

Malgré la colère de son oncle le marquis, le comte Max de Pompadour reste un bambocheur invétéré. Mis en demeure de s’assagir et de se marier, il dit aimer la belle Ketty qui triomphe au cirque Buffalo. Ni l’oncle de Max, ni le père de Ketty n’acceptent ce qu’ils considèrent comme une mésalliance, Ketty décide alors Max à devenir » roi du cirque » et à éliminer Emilio, son partenaire. Max se lance dans divers exercices, devient dompteur de puces, soutient un match de boxe et, croyant avoir truqué un numéro de dressage, dompte avec le sourire un lion féroce. Il obtient la main de Ketty et le titre envié.

