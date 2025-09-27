Soirée maxi loto Salle de Floralies La Baule-Escoublac

Soirée maxi loto

Salle de Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

2025-09-27 20:00:00

2025-09-27

2025-09-27

Soirée maxi loto au profit d’œuvres caritatives.

Nombreux lots à gagner.

Restauration et buvette sur place. .

Salle de Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire lionsclub.LBCA@gmail.com

