Soirée Maxi Loto Salle des Floralies La Baule-Escoublac
Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Le Lions Club de La Baule Cote d’Amour présente la soirée Maxi Loto, au profit de leurs oeuvres.
À partir de 20h, ouverture des portes à 18h.
Restauration et buvette sur place.
Animé par Gilles. .
Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 61 48 38 jacquesboulay98@free.fr
