Soirée Maxi Loto Salle des Floralies La Baule-Escoublac

Soirée Maxi Loto Salle des Floralies La Baule-Escoublac samedi 8 novembre 2025.

Soirée Maxi Loto

Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Le Lions Club de La Baule Cote d’Amour présente la soirée Maxi Loto, au profit de leurs oeuvres.

À partir de 20h, ouverture des portes à 18h.

Restauration et buvette sur place.

Animé par Gilles. .

Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 61 48 38 jacquesboulay98@free.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Maxi Loto La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-10-22 par ADT44