Soirée Méchoui Salle des Fêtes Seyresse
Soirée Méchoui Salle des Fêtes Seyresse samedi 23 mai 2026.
Seyresse
Soirée Méchoui
Salle des Fêtes 1 Route de l’ Arieulère Seyresse Landes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 02:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Oraganisé par le comité des fêtes dans une ambiance festive et conviviale.
Animation repas et soirée dansante par DJ VINCE
Sur réservation avant le 18 Mai 2026
Les places sont limitées… .
Salle des Fêtes 1 Route de l’ Arieulère Seyresse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 64 15 39 comitedeseyresse@gmail.com
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English : Soirée Méchoui
L’événement Soirée Méchoui Seyresse a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grand Dax