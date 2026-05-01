Soirée Méchoui Salle des Fêtes Seyresse

Seyresse

Soirée Méchoui

Salle des Fêtes 1 Route de l’ Arieulère Seyresse Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23 02:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Oraganisé par le comité des fêtes dans une ambiance festive et conviviale.

Animation repas et soirée dansante par DJ VINCE

Sur réservation avant le 18 Mai 2026

Les places sont limitées… .

Salle des Fêtes 1 Route de l’ Arieulère Seyresse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 64 15 39 comitedeseyresse@gmail.com

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English : Soirée Méchoui

L’événement Soirée Méchoui Seyresse a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grand Dax