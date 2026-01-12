Soirée médiévale à la Crémaillère Anlhiac
Soirée médiévale à la Crémaillère Anlhiac samedi 24 janvier 2026.
Soirée médiévale à la Crémaillère
Restaurant la Crémaillère Anlhiac Dordogne
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Soirée médiévale avec menu unique à 25€ (potage, entrée, plat, galette des rois) sur réservation.
Le troubadour de la soirée, Mister D’gi & spectacle de magie.
Restaurant la Crémaillère Anlhiac 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 87 72 lacremaillere24@gmail.com
English : Soirée médiévale à la Crémaillère
Medieval evening with unique menu at 25? (soup, starter, main course, galette des rois) on reservation.
The troubadour of the evening, Mister D’gi & magic show.
L’événement Soirée médiévale à la Crémaillère Anlhiac a été mis à jour le 2026-01-10 par Isle-Auvézère