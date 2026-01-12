Soirée médiévale à la Crémaillère

Restaurant la Crémaillère Anlhiac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Soirée médiévale avec menu unique à 25€ (potage, entrée, plat, galette des rois) sur réservation.

Le troubadour de la soirée, Mister D’gi & spectacle de magie.

Restaurant la Crémaillère Anlhiac 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 87 72 lacremaillere24@gmail.com

English : Soirée médiévale à la Crémaillère

Medieval evening with unique menu at 25? (soup, starter, main course, galette des rois) on reservation.

The troubadour of the evening, Mister D’gi & magic show.

L’événement Soirée médiévale à la Crémaillère Anlhiac a été mis à jour le 2026-01-10 par Isle-Auvézère