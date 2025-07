Soirée médiévale au V and B V and B Cahors

Soirée médiévale au V and B V and B Cahors jeudi 17 juillet 2025.

Soirée médiévale au V and B

V and B 582 rue Pierre Mendès France Cahors Lot

Gratuit

Début : 2025-07-17 18:00:00

fin : 2025-07-17 22:00:00

Date(s) :

2025-07-17

OYEZ ! OYEZ ! V and B Cahors fête sa Quint’Inaug !

Après 4 éditions épiques… place à la 5ᵉ inauguration, et pas des moindres une soirée médiévale hors du temps !

Rendez-vous le jeudi 17 juillet à partir de 18h pour festoyer comme au Moyen Âge !

Au programme :

DJ set

Tour médiévale version Westeros

Bar extérieur à potions Gin Tonics, Élixirs et Granités magiques avec June by GVine

Animations par Cap Nature

Bonne humeur, hydromel, déco et ambiance chevaleresque !

Enfilez vos plus beaux atours et venez célébrer l’évènement de l’été avec nous !

Consommations sur place. Pas de réservation possible.

V and B 582 rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 36 19 41

English :

HEAR YE! OYEZ ! V and B Cahors celebrates its Quint?Inaug!

After 4 epic editions? it’s time for the 5th? inauguration, and not least: a medieval evening out of time!

Join us on Thursday, July 17 from 6pm for a medieval feast!

On the program :

DJ set

Westeros-style medieval tower

Outdoor potion bar: Gin Tonics, Elixirs and Magic Granités with June by GVine

Entertainment by Cap Nature

Good humor, mead, decor and a chivalrous atmosphere!

Put on your finest finery and come celebrate the event of the summer with us!

Drinks on site. No reservations possible.

German :

OYEZ! OYEZ ! V and B Cahors feiert seine Quint?Inaug!

Nach vier epischen Veranstaltungen folgt nun die fünfte Einweihung, und das nicht ohne Grund: ein mittelalterlicher Abend außerhalb der Zeit!

Wir treffen uns am Donnerstag, den 17. Juli ab 18 Uhr, um wie im Mittelalter zu feiern!

Auf dem Programm stehen:

DJ-Set

Mittelalterlicher Turm in der Version von Westeros

Tränkebar im Freien: Gin Tonics, Elixiere und magische Granitas mit June by GVine

Animationen von Cap Nature

Gute Laune, Met, Dekoration und ritterliche Atmosphäre!

Schlüpfen Sie in Ihre besten Gewänder und feiern Sie mit uns das Ereignis des Sommers!

Verzehr vor Ort. Keine Reservierungen möglich.

Italiano :

SENTITO! SÌ! V and B Cahors festeggia la sua Quinta Inaugurazione!

Dopo 4 epiche edizioni, è giunto il momento della 5a inaugurazione, e non ultimo: una serata medievale fuori dal tempo!

Unitevi a noi giovedì 17 luglio dalle 18:00 per una festa medievale!

In programma:

DJ set

Torre medievale in stile Westeros

Bar di pozioni all’aperto: gin tonic, elisir e granite magiche con giugno a cura di GVine

Animazione di Cap Nature

Buon umore, idromele, decorazioni e un’atmosfera cavalleresca!

Indossate i vostri abiti migliori e venite a festeggiare con noi l’evento dell’estate!

Bevande sul posto. Non è possibile prenotare.

Espanol :

¡OÍDO! ¡SÍ! ¡V y B Cahors celebra su Quint? inauguración!

Después de 4 ediciones épicas, ha llegado la hora de la 5? inauguración, y no menos importante: ¡una velada medieval fuera del tiempo!

¡Acompáñenos el jueves 17 de julio a partir de las 18:00 para disfrutar de un festín medieval!

En el programa

DJ set

Torre medieval al estilo de Poniente

Bar de pociones al aire libre: Gin Tonics, Elixires y Granités mágicos con June by GVine

Animación a cargo de Cap Nature

¡Buen humor, hidromiel, decoración y un ambiente caballeresco!

Póngase sus mejores galas y venga a celebrar con nosotros el acontecimiento del verano

Bebidas in situ. No es posible reservar.

L’événement Soirée médiévale au V and B Cahors a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Cahors Vallée du Lot