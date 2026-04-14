Soirée médiévale avec chants et contes, Musée de la Tour,, Biesles

Soirée médiévale avec chants et contes Samedi 23 mai, 19h00, 23h00 Musée de la Tour, Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T23:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Soirée médiévale avec chants et contes.

Musée de la Tour, rue du Château 52340 Biesles Biesles 52340 Biesles Haute-Marne Grand Est 03 25 32 08 40 Ancien Château des Comtes de Saint-Belin ….. le Musée est situé dans une des ancienne Tour .

On peut y voir des costumes et l’artisanat du village ainsi que des objets de la vie quotidienne Parking

l’accès se fait sur 3 niveaux (cave, rez-de-chaussée & 1er étage)

seul le rez-de-chaussée est accessible aux personnes à mobilité réduite

Soirée médiévale avec chants et contes.

© RG Musée Biesles