Soirée médiévale avec chants et contes, Musée de la Tour,, Biesles
Soirée médiévale avec chants et contes, Musée de la Tour,, Biesles samedi 23 mai 2026.
Soirée médiévale avec chants et contes Samedi 23 mai, 19h00, 23h00 Musée de la Tour, Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T23:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Soirée médiévale avec chants et contes.
Musée de la Tour, rue du Château 52340 Biesles Biesles 52340 Biesles Haute-Marne Grand Est 03 25 32 08 40 Ancien Château des Comtes de Saint-Belin ….. le Musée est situé dans une des ancienne Tour .
On peut y voir des costumes et l’artisanat du village ainsi que des objets de la vie quotidienne Parking
l’accès se fait sur 3 niveaux (cave, rez-de-chaussée & 1er étage)
seul le rez-de-chaussée est accessible aux personnes à mobilité réduite
Soirée médiévale avec chants et contes.
© RG Musée Biesles