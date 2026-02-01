Soirée médiévale SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
Soirée médiévale SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan vendredi 6 février 2026.
Soirée médiévale
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 19:30:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Dès 19h30 cochon à la broche préparé par les Semi-Croustillants. Repas sur réservation, 12 € plat, 15 € plat/dessert.
À 21h le Quizz médiéval de la Baleine, un quiz musical décalé et farfelu. Gratuit.
.
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From 7.30pm: pig on the spit prepared by the Semi-Croustillants. Meal on reservation, 12 ? main course, 15 ? main course/dessert.
9pm: the Whale’s Medieval Quiz, a wacky musical quiz. Free admission.
L’événement Soirée médiévale Campan a été mis à jour le 2026-01-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65