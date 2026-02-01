Soirée médiévale SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Soirée médiévale

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées

Dès 19h30 cochon à la broche préparé par les Semi-Croustillants. Repas sur réservation, 12 € plat, 15 € plat/dessert.

À 21h le Quizz médiéval de la Baleine, un quiz musical décalé et farfelu. Gratuit.

.

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

English :

From 7.30pm: pig on the spit prepared by the Semi-Croustillants. Meal on reservation, 12 ? main course, 15 ? main course/dessert.

9pm: the Whale’s Medieval Quiz, a wacky musical quiz. Free admission.

