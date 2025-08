Soirée médiévale Châteaudun

Soirée médiévale Châteaudun samedi 13 septembre 2025.

Soirée médiévale

Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 19:30:00

fin : 2025-09-13 22:30:00

Date(s) :

2025-09-13

L’Office de Tourisme propose à la belle saison des soirées médiévales dans le centre historique de Châteaudun. Il s’agit de visites guidées théâtralisées animées par des acteurs costumés et ponctuées d’animations médiévales (combats de chevaliers, théâtre, danse, spectacle de feu.)

Les étapes qui jalonnent le parcours vous permettront de revivre des combats de chevaliers, d’assister à des saynètes et des danses médiévales et enfin d’admirer l’adresse des jongleurs et des cracheurs de feu lors du spectacle final au pied des remparts.

Informations et réservation auprès de Grand Châteaudun tourisme. 7 .

Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 contact@grandchateauduntourisme.fr

English :

During the summer months, the Tourist Office organizes medieval evenings in the historic center of Châteaudun. These are theatrical guided tours led by costumed actors and punctuated by medieval entertainment (knight fights, theater, dance, fire shows, etc.)

German :

Das Fremdenverkehrsamt bietet in der warmen Jahreszeit mittelalterliche Abende im historischen Zentrum von Châteaudun an. Dabei handelt es sich um theatralische Führungen, die von kostümierten Schauspielern geleitet werden und von mittelalterlichen Veranstaltungen unterbrochen werden (Ritterkämpfe,

Italiano :

Durante i mesi estivi, l’Ufficio del Turismo organizza serate medievali nel centro storico di Châteaudun. Si tratta di visite guidate drammatizzate condotte da attori in costume e intervallate da spettacoli medievali (combattimenti tra cavalieri, teatro, danze, spettacoli con il fuoco, ecc.)

Espanol :

Durante los meses de verano, la Oficina de Turismo organiza veladas medievales en el centro histórico de Châteaudun. Se trata de visitas guiadas teatralizadas dirigidas por actores disfrazados y amenizadas con espectáculos medievales (luchas de caballeros, teatro, danza, espectáculos de fuego, etc.)

L’événement Soirée médiévale Châteaudun a été mis à jour le 2025-08-03 par OT GRAND CHATEAUDUN