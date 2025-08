Soirée Médiévale Concert et Spectacle de Feu Gavaudun

Soirée Médiévale Concert et Spectacle de Feu Gavaudun vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Médiévale Concert et Spectacle de Feu

Place du village Gavaudun Lot-et-Garonne

Concert de musique par Les Compagnons du Gras Jambon, suivi d’un spectacle de feu avec la compagnie Le Goupil.

Le Centre de Découverte de la Nature et du Patrimoine de Gavaudun vous propose un concert de musique médiévale très festif par la troupe Les Compagnons du Gras Jambon, suivi d’un spectacle de feu de la troupe Le Goupil.

Plongez au cœur du moyen-âge dans une ambiance authentique et dans le cadre magique de la forteresse de Gavaudun.

Le concert débutera à 20h et le spectacle de feu à 22h (durée 30 minutes).

Place du village Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 36 63 28 cdnp47@gmail.com

English : Soirée Médiévale Concert et Spectacle de Feu

Musical concert by Les Compagnons du Gras Jambon, followed by a fire show with the Le Goupil company.

Refreshments and snacks available on site. Reservations required.

Site opens at 7:30pm.

German : Soirée Médiévale Concert et Spectacle de Feu

Musikkonzert von Les Compagnons du Gras Jambon, gefolgt von einer Feuershow mit der Kompanie Le Goupil.

Vor Ort werden ein Getränkestand und ein kleiner Imbiss geöffnet sein. Eine Reservierung ist erforderlich.

Eröffnung des Geländes um 19.30 Uhr.

Italiano :

Concerto musicale di Les Compagnons du Gras Jambon, seguito da uno spettacolo di fuoco della compagnia Le Goupil.

Rinfreschi e spuntini saranno disponibili sul posto. È necessaria la prenotazione.

Il sito apre alle 19.30.

Espanol : Soirée Médiévale Concert et Spectacle de Feu

Concierto musical de Les Compagnons du Gras Jambon, seguido de un espectáculo de fuego a cargo de la compañía Le Goupil.

Habrá refrescos y aperitivos in situ. Es necesario reservar.

Apertura del recinto a las 19.30 h.

