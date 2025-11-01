Soirée médiévale le Carnaval des Fous + concert Espalion

Soirée médiévale le Carnaval des Fous + concert Espalion samedi 1 novembre 2025.

Soirée médiévale le Carnaval des Fous + concert

76 av. de Saint-Côme Espalion Aveyron

Samedi 2025-11-01

2025-11-01

2025-11-01

Repas ambiancé et concert avec le groupe les Brick à Drac

Au menu repas jambon à la broche. 18 .

76 av. de Saint-Côme Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 06 41

English :

Ambient meal and concert by the Brick à Drac band

German :

Stimmungsvolles Essen und Konzert mit der Band les Brick à Drac

Italiano :

Cena ambientale e concerto con il gruppo Brick à Drac

Espanol :

Comida ambiental y concierto con el grupo Brick à Drac

