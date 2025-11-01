Soirée médiévale le Carnaval des Fous + concert Espalion
Soirée médiévale le Carnaval des Fous + concert Espalion samedi 1 novembre 2025.
Soirée médiévale le Carnaval des Fous + concert
76 av. de Saint-Côme Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi 2025-11-01
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Repas ambiancé et concert avec le groupe les Brick à Drac
Au menu repas jambon à la broche. 18 .
76 av. de Saint-Côme Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 06 41
English :
Ambient meal and concert by the Brick à Drac band
German :
Stimmungsvolles Essen und Konzert mit der Band les Brick à Drac
Italiano :
Cena ambientale e concerto con il gruppo Brick à Drac
Espanol :
Comida ambiental y concierto con el grupo Brick à Drac
L’événement Soirée médiévale le Carnaval des Fous + concert Espalion a été mis à jour le 2025-10-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)