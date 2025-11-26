Soirée médiévale Montrevault-sur-Èvre
Soirée médiévale Montrevault-sur-Èvre samedi 7 mars 2026.
Soirée médiévale
La Chaussaire Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Venez passez une soirée hors du temps et plonger dans l’univers fascinant du Moyen Âge !
Préparez-vous à voyager dans le temps !
Participez à une soirée médiévale où chevaliers, gentes dames, joyeux festins et rire sont assurés !
Date le samedi 07 mars 2026
Lieu La Chaussaire
Heure à partir de 19h00
Réservez votre place dès maintenant par mail à mclesdejantes@gmail.com .
La Chaussaire Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire mclesdejantes@gmail.com
English :
Come and spend a timeless evening in the fascinating world of the Middle Ages!
