Soirée médiévale Montrevault-sur-Èvre

Soirée médiévale

La Chaussaire Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Venez passez une soirée hors du temps et plonger dans l’univers fascinant du Moyen Âge !

Préparez-vous à voyager dans le temps !

Participez à une soirée médiévale où chevaliers, gentes dames, joyeux festins et rire sont assurés !

Date le samedi 07 mars 2026

Lieu La Chaussaire

Heure à partir de 19h00

Réservez votre place dès maintenant par mail à mclesdejantes@gmail.com .

La Chaussaire Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire mclesdejantes@gmail.com

English :

Come and spend a timeless evening in the fascinating world of the Middle Ages!

