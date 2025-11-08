Soirée Médiévale

Néoux Creuse

Début : 2025-11-08

A l’occasion de ses 30 ans, Néoux-Rencontres vous propose

17h Causerie sur la véritable histoire de Jeanne

19h Apéro Animation musicale

20h Repas moyenâgeux

Rendez-vous salle des fêtes et libre à vous de venir (plus ou moins) costumé.

Inscription obligatoire avant le 31 octobre. .

Néoux 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 55 83 63 neouxrencontres@orange.fr

