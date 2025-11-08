Soirée Médiévale Néoux
Soirée Médiévale Néoux samedi 8 novembre 2025.
Soirée Médiévale
Néoux Creuse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
A l’occasion de ses 30 ans, Néoux-Rencontres vous propose
17h Causerie sur la véritable histoire de Jeanne
19h Apéro Animation musicale
20h Repas moyenâgeux
Rendez-vous salle des fêtes et libre à vous de venir (plus ou moins) costumé.
Inscription obligatoire avant le 31 octobre. .
Néoux 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 55 83 63 neouxrencontres@orange.fr




