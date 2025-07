Soirée médiévale Rians

Soirée médiévale Rians samedi 19 juillet 2025.

Soirée médiévale

41 Grande Rue Rians Cher

Profitez d’une soirée médiévale avec un repas et des jeux !

Savourez le festin du roi préparé par « L’auberge des Maisons de Saint-Eloy-de-Gy ». Au menu, un cocktail aux épices royales, une entrée, un cochon à la broche et un dessert. Le repas sera animé par des jeux, de la musique et des quiz médiévaux. A l’issue du dîner, participez à une battle de loups-garou ! Une partie théâtralisée où 4 villages s’affronteront ! Le costume n’est pas obligatoire, mais réserve une surprise sera réservée à ceux qui le sont. 20 .

41 Grande Rue Rians 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 14 67 84 theatrebambino18@gmail.com

English :

Enjoy a medieval evening with a meal and games!

German :

Genießen Sie einen mittelalterlichen Abend mit Essen und Spielen!

Italiano :

Godetevi una serata medievale con un pasto e dei giochi!

Espanol :

Disfrute de una velada medieval con comida y juegos

