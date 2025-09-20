Soirée médiévale : spectacle de cabaret-cirque et bal Lavoirs de La Garenne Vannes

Soirée médiévale : spectacle de cabaret-cirque et bal Samedi 20 septembre, 19h00 Lavoirs de La Garenne Morbihan

Accès libre

Spectacle de cabaret-cirque médiéval

Présenté par la compagnie Alagos – de 19h à 20h.

Plongez dans un spectacle envoûtant mêlant jonglerie, feu, acrobatie, escrime médiévale et contorsion, sublimé par des numéros aériens contemporains dans une atmosphère authentiquement médiévale.

Un voyage dans le temps où tradition et modernité créent la magie !

Bal médiéval

Avec Talweg – de 20h30 à 23h.

Poursuivez en plongeant, le temps d’une soirée, dans l’univers médiéval ! Ce bal vous invite à découvrir les traditions d’antan et ses animations tout en partageant un moment de convivialité. Ouvert à tous les âges et tous les niveaux, ce bal médiéval vous accueille en costume d’époque ou en tenue moderne, selon vos envies.

Venez danser, boire et manger le temps d’une soirée dans le cadre magnifique des jardins des remparts.

Une belle occasion de clôturer la journée en musique et en partage !

En cuisine : menu crêpes de galettes avec la complicité de l’association Diwan

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Vannes